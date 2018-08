Polizei registriert mindestens acht Straftaten bei rechter Kundgebung in Chemnitz

Bei der Kundgebung der rechtsextremen Organisation Pro Chemnitz hat die Polizei in der sächsischen Stadt am Donnerstagabend mindestens acht Straftaten registriert. Dabei handelte es sich um Verstöße gegen das Versammlungsgesetz und das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, wie die Polizei mitteilte. Überdies erkannten die Polizisten Teilnehmer wieder, die sich bei der Pro-Chemnitz-Kundgebung am Montag strafbar gemacht hatten.

Die Polizei war mit mehr als 1200 Einsatzkräften aus verschiedenen Bundesländern sowie der Bundespolizei vor Ort. An der Demonstration von Pro Chemnitz nahmen laut Polizei rund 900 Menschen teil. Diese protestierten vor dem Stadion, wo Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) ein Bürgergespräch veranstaltete. An der Diskussion im Stadion nahmen nach Polizeiangaben 650 Menschen teil. Beide Veranstaltungen verliefen demnach "sicher und störungsfrei".

Nach der Tötung eines 35-Jährigen war es am Sonntag und Montag in Chemnitz bei Demonstrationen zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen, an denen sich Rechtsextreme und radikale Hooligans beteiligten. Für das Wochenende sind erneut Kundgebungen in Chemnitz angekündigt, sowohl von Rechtsextremen als auch von einem Bürgerbündnis, das sich unter dem Motto "Herz statt Hetze" gegen Fremdenfeindlichkeit wendet.

In Berlin demonstrierten am Donnerstagabend mehr als 5000 Menschen gegen Fremdenfeindlichkeit und Gewalt. Das waren deutlich mehr Teilnehmer als erwartet, wie ein Polizeisprecher sagte. Zwischenfälle gab es nicht.