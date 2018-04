Polizei sucht nach Amokfahrt in Münster weiter nach Motiv

Nach der tödlichen Amokfahrt mit einem Campingbus in Münster suchen die Ermittler weiter nach einem möglichen Tatmotiv. "Das Motiv ist weiter völlig unklar, wir ermitteln unverändert in alle Richtungen", sagte eine Polizeisprecherin am Sonntagvormittag in der nordrhein-westfälischen Stadt. Der Fahrer hatte am Samstag zwei Menschen getötet und sich anschließend erschossen. Medien berichteten von psychischen Problemen des Manns aus Münster. Die Tat sorgte international für Bestürzung.

Einzelheiten zum Stand der Ermittlungen nannte die Polizei am Sonntag weiter nicht. Auch zu Berichten über angebliche Kontakte des Täters in die rechtsextreme Szene wollte sich eine Polizeisprecherin vor Ort mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen nicht äußern.

Der Mann war am Samstagnachmittag in der Münsteraner Altstadt mit seinem Fahrzeug in eine Restaurantterrasse gerast. Eine 51-jährige Frau und ein 65-jähriger Mann wurden nach Angaben der Polizei getötet. Der Täter, den die Polizei als 48-Jährigen aus Münster identifizierte, erschoss sich in dem Wagen. Etwa 20 Menschen wurden verletzt, einige von ihnen lebensgefährlich.

Es spreche "im Moment nichts dafür, dass es irgendeinen islamistischen Hintergrund gibt", sagte Nordrhein-Westfalens Innenministers Herbert Reul ( CDU) noch am Samstag. Am Sonntag besuchte der Politiker den Tatort und gedachte der Opfer. Das Bundeskriminalamt schaltete ein Website für Zeugenhinweise frei, über die Videos oder Fotos hochgeladen werden können.

Am Sonntag hob die Polizei ihre Absperrungen in der Altstadt von Münster weitgehend auf. Lediglich der unmittelbare Tatort an der Kiepenkerl-Statue unweit des Doms war weiter gesperrt. Am Mittag wollen sich dort Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, Reul und Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe (alle CDU) äußern.

Das Tatfahrzeug wurde von Experten des Landeskriminalamts untersucht, nachdem mehrere verdächtige Drähte entdeckt worden waren. Die Beamten gaben später Entwarnung. Bei der Durchsuchung des Campingbusses wurden neben der Tatwaffe eine Schreckschusswaffe und rund ein Dutzend Feuerwerkskörper, sogenannte Polenböller, gefunden.

In der Wohnung des Täters entdeckten die Ermittler weitere Knallkörper und eine unbrauchbar gemachte Maschinenpistole vom Typ Kalaschnikow. Die Wohnung war am Sonntag weiterhin abgesperrt, die Tatortarbeit wurde dort fortgesetzt. Hinweise auf eventuelle Mittäter des Amokfahrers, über die Zeugen berichtet hatten, gab es laut Polizei nicht.

"Süddeutsche Zeitung", Nord- und Westdeutscher Rundfunk berichteten, der Täter sei in der Vergangenheit "psychisch auffällig" gewesen. Das ZDF berichtete, der Mann habe vor kurzer Zeit einen Suizidversuch unternommen.

Die Bundesregierung und eine Reihe von Politikern äußerten sich bestürzt über die Bluttat. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zeigte sich "zutiefst erschüttert" über die "schrecklichen Geschehnisse" in der westfälischen Universitätsstadt. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprach von einer "schweren Gewalttat" und sprach den Betroffenen sein Beileid aus.

Bundesinnenminister Seehofer erklärte, die Polizei in Münster und in ganz Nordrhein-Westfalen arbeite "mit Hochtouren an der Aufklärung des Sachverhalts". "Ein trauriger, ein schrecklicher Tag für unser Land", schrieb der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) auf Twitter.

Auch aus dem Ausland kamen Beileidsbekundungen: "Wir trauern mit Münster", erklärte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron schrieb auf Twitter: "All meine Gedanken sind bei den Opfern des Angriffs von Münster." Auch die US-Regierung verurteilte die "feige Attacke".

Für Sonntagabend ist ein ökumenischer Gottesdienst im St.-Paulus-Dom in Münster geplant. Dabei solle "für all diejenigen gebetet werden, deren Leben durch die Vorfälle am Samstag auf so schreckliche Weise aus den Angeln gehoben wurde", kündigten die beteiligten christlichen Kirchen an.

Die Attacke weckte Erinnerungen an den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt vom Berliner Breitscheidplatz am 19. Dezember 2016. Der Tunesier Anis Amri hatte dabei zwölf Menschen getötet und fast 70 weitere verletzt.