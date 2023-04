Polizei veröffentlicht nach Messerattacke in Duisburg Bilder von Tatverdächtigem

Nach dem Messerangriff in einem Fitnessstudio in Duisburg fahndet die Polizei mit Bildern von Überwachungskameras nach dem mutmaßlichen Täter. Der Verdächtige befinde sich weiter auf der Flucht, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in der Ruhrgebietsstadt am Freitag mit. Die Identität des Manns war demnach weiter unbekannt. Er soll zwischen 25 und 35 Jahre alt sein. Ein 21-Jähriger schwebt weiter in Lebensgefahr.