Pompeo: USA zu Gesprächen mit dem Iran ohne Vorbedingungen bereit

Die USA sind zu Gesprächen mit dem Iran ohne Vorbedingungen bereit. "Wir sind bereit, uns an einen Tisch mit ihnen zu setzen", sagte US-Außenminister Mike Pompeo am Sonntag in der Schweiz. Allerdings werde sein Land den Kampf gegen die "bösartigen Aktivitäten" des Iran fortsetzen. Irans Präsident Hassan Ruhani hatte am Samstag erklärt, sein Land sei offen für Gespräche, allerdings nicht "auf Befehl" aus Washington.

"Wir haben bis jetzt gezeigt, dass wir uns keiner tyrannischen Macht unterwerfen", erklärte Ruhani am Samstag auf der Website der iranischen Regierung. Vielmehr müssten sich beide Seiten "mit Respekt und im Rahmen des internationalen Rechts" zusammensetzen.

Die Spannungen zwischen Washington und Teheran hatten zuletzt stark zugenommen. Unter Verweis auf eine Bedrohung durch den Iran und pro-iranische Milizen verstärkte Washington seit Anfang Mai seine Militärpräsenz in der Golfregion. US-Präsident Donald Trump will den Iran mit seiner Strategie des "maximalen Drucks" zu neuen Verhandlungen über sein Atomprogramm und seine Regionalpolitik zwingen.

Pompeo traf am Sonntag bei seinem Besuch in der Schweiz mit Ignazio Cassis zusammen. Pompeo hatte seine Europareise am Freitag in Berlin begonnen, nach der Schweiz stehen die Niederlande und Großbritannien auf seinem Programm.