Pompeo am Sonntag zu Besuch bei Kim Jong Un

US-Außenminister Mike Pompeo will am Sonntag den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in Pjöngjang besuchen. Pompeo wolle dabei die Verhandlungen über den Abbau des nordkoreanischen Atomwaffenprogramms voranbringen und das anvisierte zweite Gipfeltreffen zwischen Kim und US-Präsident Donald Trump vorbereiten, teilte am Dienstag das Außenministerium in Washington mit.

Es ist bereits Pompeos vierte Reise nach Nordkorea. Im Rahmen der anstehenden Reise wird der US-Chefdiplomat auch Japan, Südkorea und China besuchen, wie seine Sprecherin Heather Nauert sagte.

Bei ihrem ersten Gipfel im Juni in Singapur hatten Kim und Trump die "Denuklearisierung" Nordkoreas generell vereinbart, die Einzelheiten wurden jedoch bislang nicht festgeklopft. In den vergangenen Monaten gab es auch immer wieder Irritationen zwischen beiden Regierungen.

So beschuldigte der nordkoreanische Außenminister Ri Yong Ho am Samstag die US-Regierung in einer Rede bei der UNO in New York, mit ihren fortbestehenden Sanktionen gegen sein Land die Verhandlungen für eine atomwaffenfreie koreanische Halbinsel zu blockieren.

Trump sieht die Verhandlungen dennoch auf gutem Wege und schwärmt von seinem Verhältnis zu Kim. Kurz nach der Rede des nordkoreanischen Chefdiplomaten sagte der US-Präsident am Samstag bei einem Wahlkampfauftritt sogar, Kim und er hätten sich ineinander "verliebt".