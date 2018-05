Pompeo spricht von "Fortschritten" bei Gesprächen mit nordkoreanischem Gesandten

Erst vor wenigen Tagen sagte US-Präsident Donald Trump seinen historischen Gipfel mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ab - nun aber scheinen die Chancen zu wachsen, dass das Treffen doch stattfindet. US-Außenminister Mike Pompeo sagte am Donnerstag nach langen Gesprächen mit einem hochrangigen nordkoreanischen Gesandten in New York, die Vorbereitungen für den Gipfel gingen "in die richtige Richtung".

Pompeo hatte seit Mittwoch mit dem nordkoreanischen General Kim Yong Chol konferiert, der Vizevorsitzender des Zentralkomitees der nordkoreanischen Arbeiterpartei ist und als enger Vertrauter von Kim Jong Un gilt. Der General wollte nach Angaben Pompeos anschließend von New York nach Washington weiterreisen, um Trump einen Brief von Kim Jong Un zu übergeben.

Trump selbst hatte zuvor die Erwartung geäußerte, dass er den Brief am Freitag erhalten werde. Den Verlauf der Gespräche zwischen Pompeo und Kim Yong Chol bewertete der US-Präsident als "sehr gut".

Noch vor einer Woche hatte Trump in einen Brief an den nordkoreanischen Machthaber den Gipfel abgesagt - was er mit "offener Feindseligkeit" Nordkoreas begründete. Die Absage hatte aber nur eine kurze Halbwertzeit. Da sich Pjöngjang weiter offen für Gespräche zeigte, ließ der US-Präsident die Gipfelvorbereitungen fortsetzen.

Bislang war das historische Treffen für den 12. Juni in Singapur anvisiert. Pompeo wollte sich nun nach seinen Gesprächen mit dem nordkoreanischen Unterhändler aber nicht zu dem möglichen Termin äußern. Er wolle sich auch weiterhin nicht darauf festlegen, dass der Gipfel tatsächlich stattfinden wird.

Der US-Außenminister sagte jedoch, in den Gesprächen mit der nordkoreanischen Seite seien "wirkliche Fortschritte" in den Bemühungen gemacht worden, die Voraussetzungen für den Gipfel zu schaffen. Allerdings sei auch noch "eine große Menge an Arbeit zu erledigen".

General Kim Yong Chol ist der ranghöchste nordkoreanische Beamte seit 18 Jahren, der die USA besucht. Nach seiner Ankunft in New York traf er sich mit Pompeo zunächst zu einem Abendessen. "Gutes Arbeitsessen heute Abend mit Kim Yong Chol in New York" schrieb der US-Außenminister anschließend im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Steak, Mais und Käse auf dem Speiseplan."

Das Essen fand in der Wohnung eines US-Diplomaten nahe des Sitzes der Vereinten Nationen statt. Das US-Außenministerium veröffentlichte anschließend Fotos von dem Treffen. Sie zeigen, wie Pompeo den nordkoreanischen Gästen die Skyline von Manhattan zeigt. Am Donnerstag setzten Pompeo und der nordkoreanische Gesandte dann ihre Gespräche über die Rahmenbedingungen des Gipfels fort.

Bei dem historischen Treffen soll es um das nordkoreanische Atom- und Raketenprogramm gehen. Trump will erreichen, dass sich Kim Jong Un zur vollständigen und überprüfbaren Denuklearisierung Nordkoreas verpflichtet. Dessen Haltung zu dieser Forderung ist allerdings unklar.

Beobachter gehen davon aus, dass Pjöngjang ohne Sicherheitsgarantien der USA nicht zu umfassenden Abrüstungsmaßnahmen bereit sein wird. Ein US-Regierungsmitarbeiter stellte solche Garantien in Aussicht: "Wir müssen sie überzeugen, dass ihr Atomprogramm ihre Unsicherheit verstärkt", sagte er.

Auch Russland bemühte sich unterdessen um eine Annäherung an Nordkorea. Außenminister Sergej Lawrow traf sich am Donnerstag mit Kim Jong Un in Pjöngjang. Dabei lud er den nordkoreanischen Machthaber zu einer Visite in Russland ein, wie das russische Außenministerium mitteilte.