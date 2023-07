Pop-Legende Elton John gibt in Stockholm letztes Konzert seiner Abschiedstournee

Pop-Legende Elton John gibt am Samstagabend in Stockholm das letzte Konzert seiner Abschiedstournee. Der britische Sänger hatte seine letzte Tour Anfang 2018 angekündig. Unter anderem wegen Corona-bedingter Verschiebungen geht sie erst jetzt, fünf Jahre später, zu Ende. Sein mutmaßlich letztes großes Konzert in seiner Heimat hatte der 76-Jährige bereits Ende Juni gegeben, als er beim legendären Glastonbury-Festival auftrat.

Mit mehr als 300 Millionen verkauften Alben ist Elton John einer der erfolgreichsten Popmusiker aller Zeiten. Er hatte unzählige Hits wie "Your Song", "Rocket Man", "Don't Go Breaking my Heart" und "Candle in the Wind" und begeisterte seine Fans außer mit seiner Stimme und seinem Klavierspiel auch mit seinen schrillen Outfits. Vollkommen zur Ruhe setzen will sich John aber offenbar nicht: Für den Herbst hat er ein neues Album angekündigt.