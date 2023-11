Pop-Star Shakira wegen Steuerbetrugs in Barcelona vor Gericht

Die kolumbianische Pop-Sängerin Shakira steht ab Montag (10.00 Uhr) wegen des Verdachts des jahrelangen Steuerbetrugs in Spanien vor Gericht. Am Prozessauftakt in Barcelona wird der 46-jährige Weltstar voraussichtlich persönlich teilnehmen. Die Staatsanwaltschaft wirft Shakira vor, sie habe von 2012 bis 2014 überwiegend in Spanien gelebt und hätte daher dort auch Steuern zahlen müssen. Mithilfe einer Reihe von Firmen in Steuer-Oasen habe sie den Fiskus aber um etwa 14,5 Millionen Euro betrogen.