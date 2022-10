Präsidentschaftswahl in Österreich begonnen

In Österreich hat am Sonntag die Präsidentschaftswahl begonnen. Umfragen zufolge kann Amtsinhaber Alexander Van der Bellen mit seiner Wiederwahl rechnen. Der einstige Grünen-Chef lag in der Wählergunst zuletzt bei mehr als 50 Prozent und damit weit vor seinen sechs Herausforderern. Er hatte im Wahlkampf auf Kontinuität gesetzt und den Wählern Sicherheit "in stürmischen Zeiten" versprochen.