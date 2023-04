Prinz Harry nimmt ohne Ehefrau Meghan an Krönig von Charles III. teil

Der britische Prinz Harry wird ohne seine Frau Meghan an der Krönung seines Vaters König Charles III. teilnehmen. Der Buckingham-Palast sei "erfreut mitzuteilen, dass der Herzog von Sussex an der Krönungsmesse in Westminster Abbey am 6. Mai teilnimmt", erklärte ein Sprecher am Mittwoch. Meghan werde derweil mit den Kindern Prinz Archie und Prinzessin Lilibet in Kalifornien bleiben.