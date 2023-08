Prinz William bedauert Abwesenheit bei WM-Finalspiel der Engländerinnen

Prinz William hat sich dafür entschuldigt, dass er die Engländerinnen beim Finale der Fußball-WM der Frauen in Australien nicht im Stadion anfeuern wird. Der britische Thronfolger, der auch Präsident des englischen Fußballverbandes ist, veröffentlichte am Samstag eine Videobotschaft an die Mannschaft. William war zuvor kritisiert worden für seine Entscheidung, nicht zum Endspiel nach Sydney zu reisen.

"Es tut uns Leid, dass wir nicht persönlich anwesend sein können, aber wir sind so stolz auf alles, was ihr erreicht habt", sagte er nun in einem Video, das ihn neben seiner Tochter Charlotte zeigt. "Also geht morgen da raus und habt wirklich Spaß." Prinzessin Charlotte, die einen Fußball auf ihrem Schoß balancierte, wünschte den Spielerinnen viel Glück für das Spiel gegen Spanien am Sonntag.

Premierminister Rishi Sunak wird bei dem Finale ebenfalls nicht im Stadion sitzen. Die britische Regierung wird durch Außenminister James Cleverly und Kulturministerin Lucy Frazer vertreten sein.