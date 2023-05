Prinz William und Kate besuchen an Krönungs-Feiertag Pfadfinder

Nach der Krönung von König Charles III. sind die Krönungsfeierlichkeiten in Großbritannien am Montag mit einem Ehrenamtstag zu Ende gegangen. Thronfolger Prinz William besuchte mit seiner Frau Kate und den Kindern George, Charlotte und Louis einen Pfadfinder-Verein in Slough westlich von London. Die Royals griffen beherzt zu Schaufel und Schubkarre, um bei der Renovierung des Vereinsgeländes zu helfen.

William setzte sich sogar an den Steuerknüppel eines Baggers, sein jüngster Sohn Louis durfte dabei auf seinem Schoss sitzen. Der Prinz von Wales und seine Familie grillten mit den Vereinsmitgliedern auch Marshmallows und versuchten sich im Bogenschießen.

Der Montag war wegen der Krönung von Williams Vater König Charles III. in ganz Großbritannien zum Feiertag erklärt worden. Das Königshaus rief die Menschen dazu auf, die freie Zeit für gemeinnützige Arbeit zu nutzen. An dem Ehrenamtstag unter dem Motto "The Big Help Out" ("Das große Aushelfen") wollten sich insgesamt mehr als 1500 gemeinnützige Organisationen beteiligen. Die Veranstalter hofften auf hunderttausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Das Königspaar selbst legte zwei Tage nach der Krönung eine Pause ein. Obwohl der König und die Königin den Ehrenamtstag nach Palast-Angaben "uneingeschränkt unterstützen", wollten sie "an keinen Veranstaltungen persönlich teilnehmen".

Neben William und Kate engagierten sich am Montag weitere Mitglieder des Königsfamilie beim Ehrenamtstag. Charles' Bruder Prinz Edward und seine Frau Sophie wollten etwa in einer Hundeschule für Blindenhunde vorbeischauen.

Der 74-jährige Charles und die 75-jährige Camilla waren am Samstag in London feierlich gekrönt worden. Zu der ersten Krönung im Vereinigten Königreich seit 70 Jahren hatten sich zehntausende Menschen zwischen Buckingham-Palast und Westminster Abbey versammelt. An der Zeremonie in der Kirche nahmen etwa 2300 geladene Gäste aus aller Welt teil, darunter Mitglieder anderer Königshäuser, Staats- und Regierungschefs und verdiente Bürger.

Am Sonntag wurden die Krönungsfeierlichkeiten mit zehntausenden Straßenfesten und Nachbarschaftspicknicks im ganzen Land und einem großen Popkonzert fortgesetzt. Rund 20.000 Menschen auf Schloss Windsor und Millionen weitere vor den Bildschirmen schauten sich die Auftritte von Stars wie Lionel Richie, Take That und Katy Perry an. Auf der Ehrentribüne saßen neben Charles und Camilla auch Prinz William mit seiner Frau Kate und den Kindern George und Charlotte.