Pro-russische Verwaltung räumt südukrainische Stadt Cherson

Angesichts der vorrückenden ukrainischen Truppen hat die pro-russische Verwaltung am Mittwoch mit ihrem Rückzug aus der südukrainischen Stadt Cherson sowie mit der Evakuierung von Zivilisten begonnen. "Ab heute werden alle Regierungsstrukturen der Stadt, die zivile und militärische Verwaltung, alle Ministerien, an das linke Flussufer (des Dnipro) verlegt" sagte der pro-russische Verwaltungschef der Region Cherson, Wladimir Saldo, dem russischen Sender Rossija 24. Kiew warf Russland vor, den Einwohnern Chersons mit der Evakuierung Angst machen zu wollen.

Die Stadt Cherson mit ihren einstmals 280.000 Einwohnern liegt in der Nähe der von Moskau annektierten Halbinsel Krim und war die erste größere ukrainische Stadt, die nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar von russischen Streitkräften besetzt wurde. Ende September annektierte Moskau das Gebiet im Süden der Ukraine. Seit einigen Wochen ist es Ziel einer Gegenoffensive der ukrainischen Armee, die immer weiter vorrücken konnte.

Lokale pro-russische Behörden gaben an, über einen Zeitraum von sechs Tagen bis zu 60.000 Zivilisten aus Cherson evakuieren zu wollen. Nach Berichten der russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti erhielten örtliche Bewohner SMS, in denen sie dazu aufgefordert wurden, die Stadt zu verlassen, "bevor die ukrainische Armee mit der Bombardierung beginnt".

Die Räumung der Stadt sei eine Vorsichtsmaßnahme, gab Verwaltungschef Saldo an. Die russische Armee werde in der Stadt bleiben und gegen die vorrückenden ukrainischen Truppen kämpfen "bis zum Tod". Saldo kündigte an, dass es Zivilisten während sieben Tage verboten sei, in die Region Cherson einzureisen.

Die Einwohner der Stadt würden vom rechten an das linke Ufer des Dnipro gebracht, erklärte die pro-russische Verwaltung der Stadt Oleschky am Mittwoch im Internet. Staatliche russische Medien zeigten Bilder, wie Menschen mit Fähren über den Fluss auf die andere Seite gebracht wurden. Vertreter der pro-russischen Behörden erklärten, Zivilisten düften von Cherson nur nach Russland oder in russisch kontrollierte Gebiete der Ukraine reisen.

Kiew warf Russland am Mittwoch vor, mit der Evakuierung Ängste schüren zu wollen. "Die Russen versuchen, der Bevölkerung von Cherson mit falschen Newslettern über die Bombardierung der Stadt durch unsere Armee Angst zu machen", erklärte der ukrainische Präsidentenberater Andrij Jermak im Onlinedienst Telegram. Mit der Evakuierung betreibe Russland eine "Propaganda-Show". Ukrainische Kräfte "feuern nicht auf ukrainische Städte", schrieb Jermak.

Die Ukraine hat in den vergangenen Wochen große Teile des von Russland besetzten Gebiets im Osten des Landes zurückerobert. Ihr Vorstoß an der südlichen Front war deutlich langsamer, gewann aber zuletzt an Fahrt.

Der neue Kommandeur der russischen Ukraine-Offensive hatte die Lage in der Ukraine am Dienstag als "angespannt" bezeichnet. "Der Feind gibt seine Versuche, die Stellungen der russischen Truppen anzugreifen, nicht auf", sagte General Sergej Surowikin, der seit zehn Tagen für den Einsatz verantwortlich ist, am Dienstag dem russischen Staatssender Rossija 24.

Die russische Armee werde in Cherson "in erster Linie für eine sichere Evakuierung der Bevölkerung sorgen", sagte Surowikin weiter. Er sprach von ukrainischen Angriffen auf zivile Infrastruktur, die "eine direkte Bedrohung des Lebens der Bewohner" darstellten. Es bestehe die "Notwendigkeit, so viele Leben der Zivilbevölkerung und des russischen Militärs wie möglich zu schützen". Ohne weitere Erläuterung fügte er hinzu: "Wir schließen eine sehr schwierige Entscheidungsfindung nicht aus."

Allerdings hatte die russische Armee am Dienstag ebenfalls Vorstöße gemeldet. So wollen die Streitkräfte in der Region Charkiw die Ortschaft Gorobiwka unweit der russischen Grenze zurückerobert haben. Es wäre die erste Eroberung einer Ortschaft seit der erfolgreichen Gegenoffensive der Ukraine in dem Gebiet.