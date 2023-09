Probealarm an Warntag klärt vermeintlichen Handydiebstahl in Sachsen

Der Probealarm am bundesweiten Warntag hat in Sachsen einen vermeintlichen Handydiebstahl aufgeklärt. Eine Frau aus Döbeln erstattete am Montag bei der Polizei Anzeige wegen eines gestohlenen Mobiltelefons, wie die Polizei in Chemnitz am Freitag berichtete. Nach einem Einkauf vermisste die 38-Jährige demnach ihr Handy in der Fahrradtasche, deren Reißverschluss offen stand.