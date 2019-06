Prognosen: Übergangspräsident Tokajew gewinnt Wahl in Kasachstan

Übergangspräsident Kassim-Jomart Tokajew hat die Wahl in Kasachstan laut Prognosen klar gewonnen. Nachwahlbefragungen des Instituts Öffentliche Meinung zufolge kam Tokajew auf mehr als 70 Prozent der Stimmen. Der Oppositionspolitiker Amirschan Kosanow folgte mit lediglich 15,4 Prozent. Die Wahl war von massiven Protesten gegen Tokajew und den bereits im Vorfeld erwarteten Wahlausgang begleitet gewesen.

Das Innenministerium bestätigte rund 500 Festnahmen. AFP-Korrespondenten beobachteten am Sonntag sowohl in der Hauptstadt Nursultan als auch in Almaty, wie Demonstranten teilweise mit Gewalt abgeführt wurden. Die Menschen protestierten gegen den erwarteten Sieg Tokajews, der von dem langjährigen Staatschef Nursultan Nasarbajew zu seinem Nachfolger bestimmt worden war.

Zu der Wahl, bei der 300 Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) im Einsatz waren, waren knapp zehn Millionen Menschen aufgerufen. Nach Angaben der Wahlkommission lag die Wahlbeteiligung bei 77 Prozent.