Proteste gegen geplantes Sicherheitsgesetz in Hongkong

In Hongkong sind am Sonntag hunderte Menschen aus Protest gegen die chinesische Regierung auf die Straße gegangen. Im Einkaufsviertel Causeway Bay riefen die Demonstranten pro-demokratische Slogans, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP beobachteten. Polizisten warnten die Protestteilnehmer mit Lautsprechern, dass die Versammlung illegal sei und die Menge sich auflösen solle.

Die Demonstrationen in der Finanzmetropole richten sich gegen Pekings Pläne für ein neues Sicherheitsgesetz für die Sonderverwaltungszone. Der am Freitag bei der Tagung des Nationalen Volkskongresses in Peking vorgestellte Entwurf soll jeglichen "Separatismus und Subversion" bestrafen und Aktivitäten verhindern, die "die nationale Sicherheit ernsthaft schädigen".

Mit der Vorlage des Sicherheitsgesetzes löste China international Kritik und Sorge um Hongkongs Autonomie aus. Hongkonger Demokratie-Aktivisten und die US-Regierung sprachen von einem Todesurteil für die Demokratiebewegung. Auch die EU zeigte sich beunruhigt.