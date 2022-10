Prozess gegen 16-jährige Tochter und Freund wegen Doppelmordes an Ärzteehepaar

Gut zehn Monate nach dem Doppelmord an einem Ärzteehepaar im fränkischen Mistelbach beginnt am Mittwoch (10.00 Uhr) vor der Jugendkammer des Landgerichts Bayreuth der Prozess gegen die minderjährige Tochter der Ermordeten und deren Freund. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft soll die zur Tatzeit 16-Jährige mit ihrem damals 18 Jahre alten Freund am 9. Januar gemeinschaftlich den 51 Jahre alten Kinderarzt und dessen 47 Jahre alte Frau ermordet haben.