Prozess um Diebstahl aus dem Grünen Gewölbe steuert in Schlussphase

Der Prozess um den Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe in Dresden steuert in die Schlussphase. Im Verfahren gegen sechs Angeklagte wird nach Angaben des Dresdner Landgerichts für Freitag (09.45 Uhr) das Plädoyer der Staatsanwaltschaft erwartet, sofern zuvor die Beweisaufnahme geschlossen wird. Mitte Mai könnte dann das Urteil ergehen. Die Angeklagten im Alter von 24 bis 29 Jahren stehen seit Januar 2022 wegen des Diebstahls historisch wertvoller Schmuckstücke aus dem Grünen Gewölbe vor Gericht.

Mitte Dezember beschlagnahmte die Polizei in Berlin einen erheblichen Teil der Beute. Teilweise sind die Schmuckstücke beschädigt, einige der im November 2019 gestohlenen wertvolle Teile fehlen nach wie vor. Die Rückgabe des Schmucks gehört zu einem vor Gericht ausgehandelten Deal, der für fünf Angeklagte Haftstrafen von bis zu sechs Jahren und neun Monaten vorsieht. Vier Angeklagte, die allesamt dem Berliner Clanmilieu angehören, gestanden eine Tatbeteiligung. Einer will nicht vor Ort in Dresden gewesen sein, ein sechster Angeklagter verweist auf ein Alibi am Tattag.