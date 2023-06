Prozess um getötete 14-jährige Ayleen aus Baden-Württemberg begonnen

Rund elf Monate nach dem Fund der Leiche der 14-Jährigen Ayleen aus Baden-Württemberg in einem hessischen See hat am Dienstag vor dem Landgericht Gießen der Prozess gegen einen 30-jährigen Beschuldigten begonnen. Die Anklage wirft dem aus Hessen stammenden Mann unter anderem vor, die Schülerin aus sexuellen Motiven ermordet zu haben. Beide hatten sich im April 2022 über eine Messengerapp kennengelernt.

Zum Beginn der Verhandlung wurde die Anklage verlesen. Anschließend verlas die Verteidigung eine Einlassung des Beschuldigten. Ihm werden neben Mord auch versuchte Vergewaltigung mit Todesfolge und Entziehung Minderjähriger vorgeworfen. Dazu kommt etwa das Sichverschaffen kinderpornografischer Inhalte. Für den Prozess wurden Verhandlungstage bis Mitte September angesetzt.

Ayleen war am 21. Juli in Gottenheim im baden-württembergischen Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald verschwunden. Sie wurde gut eine Woche später rund 300 Kilometer entfernt tot in einem See im hessischen Wetteraukreis gefunden.

Noch am selben Tag wurde der damals 29-jährige Verdächtige in Friedrichsdorf bei Frankfurt am Main festgenommen. Bei den Ermittlungen wurden unter anderem Handydaten sowie mehr als 30.000 Chats ausgewertet. Im September gestand der Mann die Tötung Ayleens.