Prozess um islamistisch motivierte Messerangriffe in Duisburg beginnt

In Düsseldorf beginnt am Montag (15.00 Uhr) vor dem Oberlandesgericht nach mutmaßlich islamistisch motivierten Messerangriffen in Duisburg mit einem Toten der Prozess gegen den Tatverdächtigen. Die Bundesanwaltschaft wirft dem heute 27-jährigen Syrer Maan D. unter anderem Mord und versuchten Mord in drei Fällen vor. Er wollte laut Anklage einen Beitrag zum weltweiten Dschihad leisten und vermeintlich Ungläubige töten.