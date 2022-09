Prozessbeginn sechs Jahre nach Lkw-Anschlag in Nizza

Sechs Jahre nach dem Lkw-Anschlag im südfranzösischen Nizza mit 86 Todesopfern beginnt am Montag in Paris der Prozess gegen acht mutmaßliche Helfer des von der Polizei erschossenen Täters. Der 31-jährige Tunesier Mohamed Lahouaiej-Bouhlel hatte am 14. Juli 2016 einen Lastwagen in eine Menschenmenge gesteuert, die auf der Uferpromenade das Feuerwerk zum französischen Nationalfeiertag angesehen hatte.