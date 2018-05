Puigdemont-Getreue wollen an katalanischem Ex-Regionalpräsidenten festhalten

Das katalanische Mitte-rechts-Bündnis Junts per Catalunya (JxCat, Zusammen für Katalonien) will ein letztes Mal versuchen, Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont wieder ins Amt zu bringen. Bis spätestens 14. Mai solle das geschehen, sagte der Sprecher des Parteienbündnisses, Eduard Pujol, am Samstagabend nach einem Treffen mit Puigdemont in Berlin. Sollte dies nicht gelingen, sollte in einem zweiten Schritt eine erneute Wahl des inhaftierten Jordi Sànchez, Chef der zivilgesellschaftlichen Katalanischen Nationalversammlung (ANC), versucht werden.

Puigdemont, der seit seiner Absetzung durch Madrid wegen der katalanischen Unabhängigkeitsbestrebungen im vergangenen Oktober im Exil lebt, hatte Anfang März aufgrund seiner Lage darauf verzichten müssen, sich vom Parlament in Barcelona zum Regionalpräsidenten wählen zu lassen.

Sollte die Wahl von Puigdemont und später dann auch von Sànchez scheitern, müsse über eine Alternative nachgedacht werden, sagte Pujol nach dem Treffen von 28 Abgeordneten mit dem derzeit in Berlin lebenden Puigdemont. Pujol bekräftigte, alle Teilnehmer des Treffens seien sich einig gewesen, dass Puigdemont der legitime Präsident sei. Er appellierte an Madrid, den Wählerwillen zu respektieren. Neuwahlen seien nicht gewollt, betonte er.

Wird bis zum 22. Mai kein Regionalpräsident gewählt, dann kommt es in Katalonien zu Neuwahlen - was viele Unabhängigkeitsbefürworter aus Angst vor einem Verlust ihrer Mehrheit im Parlament aber vermeiden wollen. In der Zwischenzeit steht die Region im Nordosten Spaniens weiter unter der Zwangsverwaltung der Zentralregierung in Madrid.

Diese hatte Ende Oktober die direkte Kontrolle über Katalonien übernommen und die von Puigdemont geführte Regionalregierung ihres Amtes enthoben, nachdem das Parlament in Barcelona Kataloniens Unabhängigkeit erklärt hatte.

Bei der von Madrid angesetzten katalanischen Parlamentswahl im Dezember hatte das Lager der Unabhängigkeitsbefürworter aber seine absolute Mehrheit verteidigt. Seither gelang es ihm allerdings nicht, einen Regionalpräsidenten zu wählen.

Puigdemont gilt als die wichtigste Führungsfigur des Lagers. Der Erfolg der Unabhängigkeitsbefürworter im Dezember war auch der Tatsache geschuldet, dass er - als Zeichen des Widerstandes gegen Madrid - erneut zum Regionalpräsidenten gewählt werden sollte.

Puigdemont, der zunächst ins Exil nach Belgien gegangen war, war am 25. März kurz nach seiner Einreise aus Dänemark auf Grundlage eines Europäischen Haftbefehls aus Spanien in Deutschland festgenommen worden. Er hatte das katalanische Unabhängigkeitsreferendum im Oktober organisiert, obwohl die Abstimmung von der spanischen Justiz verboten worden war.

Die deutsche Justiz lehnte aber seine Auslieferung nach Spanien wegen des Vorwurfs der "Rebellion" ab. Derzeit wird noch darüber befunden, ob Puigdemont wegen eines weiteren Vorwurfs - es geht um "Untreue" im Zusammenhang mit dem Referendum - an Spanien ausgeliefert wird.