Putin: Russland hat seine nationalen Interessen 2021 "entschlossen" verteidigt

Russlands Präsident Wladimir Putin hat in seiner Silvesteransprache ein positives Fazit der äußerst umstrittenen russischen Außenpolitik gezogen. "Wir haben unsere nationalen Interessen, die Sicherheit des Landes und der Bürger entschlossen und konsequent verteidigt", sagte der Staatschef in seiner traditionellen Silvesteransprache. Das Jahr 2021 war von wachsenden Spannungen zwischen Russland und westlichen Staaten wegen des Ukraine-Konflikts gekennzeichnet.

Die russischen Behörden gingen in den vergangenen Monaten zudem hart gegen kreml-kritische Organisationen und Aktivisten vor. So wurde unter anderem im Februar der bekannte Oppositionelle Alexej Nawalny inhaftiert. Als "Hauptziel" für die kommenden Jahre gab Putin eine Verbesserung "des Wohlstands und der Lebensqualität der Menschen" aus.

Der Kreml-Chef drückte in seiner Ansprache auch sein Mitgefühl für Russen aus, die in der Corona-Krise Angehörige verloren haben. Russland zählt zu den am stärksten von der Pandemie betroffenen Ländern weltweit. Laut Zahlen der russischen Statistikbehörde vom Donnerstag starben allein im November mehr als 71.000 Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion.