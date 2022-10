Putin fordert wegen angeblicher "schmutziger Bombe" IAEA-Mission in Ukraine

Putin am Donnerstag in Moskau

Der russische Präsident Wladimir Putin hat wegen der angeblichen ukrainischen Pläne zum Einsatz einer "schmutzigen Bombe" eine Mission der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) in dem Nachbarland gefordert. Die IAEA solle "so schnell wie möglich" in die Ukraine kommen, da Kiew alles tue, "um die Spuren dieser Vorbereitungen zu verwischen", sagte Putin am Donnerstag. Slowenien war Russland indes vor, für seine Anschuldigungen ein irreführendes Fotos als vermeintliches Beweismaterial genutzt zu haben.

Moskau erhebt seit Tagen die Anschuldigung, die Ukraine arbeite an einer sogenannten schmutzigen Bombe. Dabei handelt es sich um einen konventionellen Sprengkörper, der bei seiner Explosion radioaktives, chemisches oder biologisches Material freisetzt. Die Ukraine und ihre westlichen Unterstützer weisen die Anschuldigung vehement zurück.

"Sie arbeiten daran", sagte Putin am Donnerstag in Moskau. "Wir wissen sogar, wo das ungefähr (in der Ukraine) gemacht wird." Der russische Staatschef relativierte zugleich seine früheren Äußerungen zu den russischen Atomwaffen. Er habe damit lediglich auf die Drohungen seiner Gegner reagiert. "Wir haben nie über die Möglichkeit des Einsatzes von Atomwaffen gesprochen", sagte der Kreml-Chef.

Den Westen beschuldigte Putin, Russland "von der politischen Landkarte tilgen" zu wollen. Russland wolle lediglich "sein Existenzrecht verteidigen".

Russlands für radioaktive, biologische und chemische Substanzen zuständiger Generalleutnant Igor Kirillow hatte vor kurzem erklärt, die Ukraine sei "in der abschließenden Phase" der Herstellung einer "schmutzigen Bombe". Dazu stellte er im Onlinedienst Twitter das Bild eines Behälters, der angeblich Atommüll enthielt.

Die slowenische Regierung erklärte am Mittwochabend jedoch, das Foto stamme in Wahrheit von der slowenischen Atommüllentsorgungsbehörde Arao und sei 2010 aufgenommen worden. Arao-Chef Sandi Virsek teilte mit, in dem Behälter hätten sich "Rauchmelder für den allgemeinen Gebrauch" befunden - und keinerlei radioaktives Material.

Der Kreml erhob am Donnerstag zudem den Vorwurf, die Ukraine habe die Friedensgespräche mit Russland im März auf "Befehl" der USA abgebrochen. "Der Text war fertig", und dann sei "die ukrainische Seite plötzlich von der Bildfläche verschwunden", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Putin halte es für "offensichtlich", dass die Entscheidung "auf einen Befehl aus Washington" zurückzuführen sei.

Unterdessen wurde auf der von Russland im Jahr 2014 annektierten Halbinsel Krim nach Angaben der dort von Moskau eingesetzten Beamten ein Drohnenangriff auf ein Wärmekraftwerk verübt. Die Stromversorgung von Sewastopol und der gesamten Krim sei durch den Angriff aber nicht gefährdet, erklärte der Gouverneur von Sewastopol, Michail Raswoschajew.

Die ukrainischen Behörden schränkten ihrerseits nach erneuten russischen Angriffen auf die Energie-Infrastruktur die Stromversorgung im Zentrum des Landes weiter ein. Die Einschränkungen beträfen die Regionen Tschernihiw, Tscherkassy, Schytomyr sowie die Hauptstadt Kiew und Umgebung, erklärte der stellvertretende Leiter des ukrainischen Präsidialbüros, Kyrylo Tymoschenko.

Seit mehr als zwei Wochen bombardiert Russland das ukrainische Energienetz. Mindestens ein Drittel der Stromanlagen des Landes wurden dabei zerstört.

Die von Russland eingesetzten Behörden in der südukrainischen Region Saporischschja ordneten derweil an, die Mobiltelefone der Bürger "selektiv zu kontrollieren". Laut dem Beamten Wladimir Rogow sollen diejenigen, die "Propagandamittel des terroristischen Kiewer Regimes" abonniert haben, verwarnt und später mit einer Geldstrafe belegt werden.

Der Kreml hatte die ukrainischen Regionen Saporischschja, Cherson, Donezk und Luhansk Ende September für annektiert erklärt, obwohl Russlands Streitkräfte nicht alle diese Gebiete vollständig kontrollieren.

Zur Stärkung seiner Armee hatte Putin Ende September eine Teilmobilmachung von hunderttausenden Reservisten angeordnet. Das russische Unterhaus verabschiedete am Donnerstag einen Gesetzentwurf, der mit Einschränkungen auch die Mobilmachung von wegen Schwerverbrechen verurteilten Ex-Häftlingen ermöglichen soll.