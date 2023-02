Putin bei der Gedenkveranstaltung in Wolgograd

Putin in Rede zu Stalingrad: Russland "wieder" von deutschen Panzern bedroht

Putin in Rede zu Stalingrad: Russland "wieder" von deutschen Panzern bedroht

Russland sieht sich nach den Worten seines Präsidenten Wladimir Putin "wieder" von deutschen Panzern bedroht. "Es ist unglaublich, aber deutsche Leopard-Panzer bedrohen uns wieder", sagte Putin am Donnerstag bei einer Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag des Sieges der Sowjetarmee über die Truppen Nazi-Deutschlands in der Schlacht von Stalingrad.

Putin fügte hinzu, dass Russland den Ländern, die es bedrohten, "antworten" werde. Der Kreml-Chef war für das Gedenken in die heute Wolgograd genannte Stadt gereist.

Zuvor hatte bereits der russische Außenminister Sergej Lawrow EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und dem Westen vorgeworfen, Russland zerstören zu wollen. Die Kommissionschefin wolle, dass sich Russlands Wirtschaft "auf viele Jahrzehnte hin" nicht werde erholen können, sagte der Außenminister am Donnerstag im russischen Staatsfernsehen.

"Ist das nicht Rassismus, nicht Nationalsozialismus - nicht ein Versuch, 'die russische Frage' zu lösen?", fragte Lawrow mit Verweis auf den Zweiten Weltkrieg.

Von der Leyen war am Donnerstagvormittag mit einem Team von Kommissionsmitgliedern in Kiew eingetroffen, wo am Freitag der EU-Ukraine-Gipfel beginnt.