Putin kündigt Ende von Corona-bedingtem bezahltem Urlaub an

Trotz rasant steigender Corona-Infektionszahlen in Russland hat Präsident Wladimir Putin das Ende des seit mehr als einem Monat geltenden bezahlten Urlaubs verkündet. Die Maßnahme zur Eindämmung der Pandemie ende am Dienstag, sagte Putin am Montag in einer Fernsehansprache zur Lockerung der Corona-Beschränkungen. Der Kampf gegen die Corona-Pandemie sei allerdings noch nicht zu Ende, warnte der Kreml-Chef, dessen Land derweil einen Rekordwert bei der Zahl der Neuinfektionen registrierte.

"Ab morgen, dem 12. Mai, endet der bezahlte Urlaub, der im ganzen Land und in allen Wirtschaftsbereichen gilt", sagte Putin in seiner Rede an die Nation. Darin sandte er ein Signal für eine schrittweise und "sehr gewissenhafte" Lockerung der Corona-Beschränkungen. Die Gefahr durch das neuartige Coronavirus bleibe bestehen, warnte Putin.

Russland habe die Zeit der Ausgangsbeschränkung genutzt, um sein Gesundheitssystem vorzubereiten, die Zahl der Krankenhausbetten zu erhöhen und "viele Tausende von Leben" zu retten, sagte Putin. Demnach wurde die Zahl der für Covid-19-Patienten geeigneten Krankenhausbetten seit März von 29.000 auf 130.000 erhöht. Dies ermögliche dem Land, "mit einer allmählichen Aufhebung der Beschränkungen zu beginnen".

Es liege "in unser aller Interesse, dass sich die Wirtschaft schnell wieder normalisiert", fügte Putin hinzu. Die Pandemie und die damit verbundenen Corona-Auflagen hätten starke Auswirkungen auf die Wirtschaft gehabt und Millionen Bürger getroffen. Baugewerbe, Landwirtschaft, Industrie und der Energie- und Rohstoffsektor könnten ihre Arbeit nun wieder aufnehmen. Putin appellierte jedoch an die Menschen, die strengen Hygienevorschriften bei der Arbeit einzuhalten.

Derweil erreichte am Montag die Zahl der offiziell bestätigten Neuinfektionen mit 11.656 Fällen einen neuen Rekordwert. Insgesamt haben sich damit 221.344 Menschen in Russland mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Die offizielle Zahl der Todesfälle stieg auf mehr als 2000.

Kreml-Kritiker und Oppositionsführer Alexej Nawalny reagierte im Onlinedienst Twitter mit einem ironischen Kommentar zur "Weisheit" des russischen Präsidenten, der "die nationalen Maßnahmen an dem Tag aufhebt, an dem eine Rekordzahl von Menschen erkrankt".

Nach Angaben der russischen Behörden sind die hohen Zahlen auf mehr Tests zurückzuführen. Demnach wurden 5,6 Millionen Menschen getestet. Beinahe die Hälfte der Infizierten zeigte den Angaben zufolge keine Symptome. Kritiker bezweifeln jedoch, dass die angegebene niedrige Sterberate der Realität entspricht.

Der Großteil der Infektionsfälle wurde im Großraum Moskau registriert. Dort wurde die Ausgangssperre zuletzt bis Ende Mai verlängert. Nur Baustellen und Industrieanlagen dürfen in der Hauptstadt ihren Betrieb ab Dienstag wieder aufnehmen.

"Unser Land ist groß, die Situation ist unterschiedlich. Wir können nicht überall mit dem gleichen Modell arbeiten", sagte Putin dazu. Einige andere Regionen haben hingegen bereits begonnen, die Corona-Beschränkungen zu lockern.