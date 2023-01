Putin ordnet Waffenruhe in Ukraine für Freitag und Samstag an

Der russische Präsident Wladimir Putin hat kurz vor dem orthodoxen Weihnachtsfest eine 36-stündige Waffenruhe in der Ukraine angekündigt. Gemäß dem Appell des russisch-orthodoxen Patriarchen Kirill habe Putin eine einseitige Feuerpause von Freitag ab 10.00 Uhr (MEZ) bis zum Samstag um 22.00 Uhr (MEZ) angeordnet, teilte der Kreml am Donnerstag mit. Die russische Armee soll demnach an der gesamten Front die Kämpfe einstellen.

Es ist das erste Mal seit Beginn der russischen Offensive in der Ukraine, dass Moskau eine vollständige Waffenruhe in dem Land ankündigt. Zuvor hatte der 76-jährige Patriarch Kirill um eine solche Feuerpause gebeten. In einem Telefonat hatte zudem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan Putin am Donnerstag dazu gedrängt, einen "einseitigen" Waffenstillstand in der Ukraine zu erklären.

"Angesichts der Tatsache, dass eine große Anzahl von Bürgern, die sich zur Orthodoxie bekennen, in den Kampfgebieten lebt, fordern wir die ukrainische Seite auf, einen Waffenstillstand zu erklären und ihnen die Möglichkeit zu geben, an Heiligabend sowie am Tag der Geburt Christi an Gottesdiensten teilzunehmen", erklärte der Kreml weiter.

Der ukrainische Präsidentenberater Mychailo Podoljak hatte den Aufruf des Patriarchen Kirill im Onlinedienst Twitter zuvor als "zynische Falle" und "Propagandaelement" bezeichnet.