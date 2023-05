Putin ruft bei Militärparade in Moskau zum "Sieg" auf

Bei der Militärparade in Moskau zum Gedenken an den Sieg über Nazi-Deutschland hat der russische Präsident Wladimir Putin dem Westen vorgeworfen, einen "Krieg" gegen Russland gestartet zu haben. "Die Menschheit ist erneut an einem Wendepunkt. Ein Krieg wurde gegen unser Vaterland entfesselt", sagte der russische Staatschef vor tausenden Soldaten und den Spitzen der russischen Politik am Dienstag. In seiner Rede bei der Militärparade rief er die russischen Truppen zum "Sieg" auf und hob hervor: "Für Russland, für unsere Streitkräfte, für den Sieg! Hurra!"

An der Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau nahmen neben Weltkriegsveteranen auch mehrere hundert Soldaten der Ukraine-Offensive teil. "Nichts ist derzeit wichtiger als Ihr Kampfauftrag", rief Putin den vor ihm versammelten Soldaten zu. Die Sicherheit des Landes sowie "die Zukunft unseres Staates und unseres Volkes" würden von ihnen abhängen. Die traditionellen Feierlichkeiten zum 9. Mai sind in diesem Jahr von den Rückschlägen der russischen Offensive in der Ukraine geprägt.

Dem Westen warf Putin in seiner Rede vor, den "Zusammenbruch und die Zerstörung unseres Landes" als Ziel zu haben. Russland werde aber seine "Sicherheit" gewährleisten, sagte er. Der Kreml-Chef hat die Offensive in der Ukraine zunehmend als existenziellen Konflikt dargestellt und als eine Verteidigungsmaßnahme Russlands gegen eine angebliche Aggression des Westens. Nach der kurzen Ansprache des russischen Staatschefs marschierten tausende von Soldaten mit russischen und sowjetischen Flaggen auf den symbolträchtigen Roten Platz in Moskau.