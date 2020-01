Putin setzt auf Fertigstellung von Nord Stream 2 bis Anfang 2021

Der russische Präsident Wladimir Putin hat eine Fertigstellung der umstrittenen Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 bis Anfang kommenden Jahres in Aussicht gestellt. Er hoffe, dass die Arbeiten bis Ende 2020 oder im ersten Quartal 2021 abgeschlossen seien und die Pipeline in Betrieb genommen werde, sagte Putin am Samstag nach Gesprächen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Moskau. Für die angekündigte Fertigstellung der Pipeline durch Russland seien keine ausländischen Partner nötig.

Auch Merkel stellte sich erneut hinter das Pipeline-Projekt, das sie als "richtig" bezeichnete. Sie glaube, dass es möglich sei, das Vorhaben trotz der dagegen verhängten US-Sanktionen zu vollenden. Allerdings werde es dabei eine "gewisse Verzögerung" geben, sagte die Kanzlerin. Die Bundesregierung halte die "exterritorialen Sanktionen für nicht richtig" und unterstütze das Projekt deshalb auch weiterhin.

US-Präsident Donald Trump hatte am 20. Dezember Sanktionen gegen die Pipeline Nord Stream 2 in Kraft gesetzt, die das Potenzial für russische Gaslieferungen nach Deutschland deutlich erhöhen soll. Die Strafmaßnahmen, die in Deutschland empörte Reaktionen auslösten, richten sich gegen Firmen, die am Verlegen der Pipeline beteiligt sind, sowie deren Eigner.

Die Sanktionen dürften zu Verzögerungen bei der Fertigstellung führen. Nord Stream 2 ist bereits zu etwa 80 Prozent fertiggestellt. Russland hatte bereits zuvor angekündigt, die Fertigstellung zu übernehmen.