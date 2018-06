Putin sieht russische Wirtschaft auf dem Weg in die "richtige Richtung"

Der russische Präsident Wladimir Putin sieht die Wirtschaft seines Landes auf dem richtigen Weg. "Im Großen und Ganzen bewegen wir uns komplett in die richtige Richtung", sagte Putin am Donnerstag während einer live im Fernsehen übertragenen Fragerunde. "Wir sind auf dem Weg zu dauerhaftem Wachstum in der Wirtschaft." Dennoch gebe es eine "Reihe von Problemen", die angegangen werden müssten.

Wie in den Vorjahren stellte sich Putin in der TV-Sendung den Fragen seiner Landsleute, die ihm zwei Moderatoren präsentierten. Insgesamt waren rund zwei Millionen Fragen an den im März wiedergewählten Putin eingegangen. Neu an der mehr als vierstündigen Veranstaltung war diesmal, dass sich Minister und Gouverneure am Telefon bereithielten, um den Staatschef mit detaillierteren Angaben zu entlasten.

Die Inflation befinde sich auf einem "historischen Niedrigstand", sagte Putin. Zuschauer Alexej zeigte sich aber unzufrieden mit den hohen Benzinpreisen. "Am 18. März hat das ganze Land für Sie gestimmt, und Sie schaffen es nicht, den Anstieg der Benzinpreise zu verhindern." Die Frage wurde sofort an Energieminister Alexander Nowak weitergegeben.

Zu der russischen Unterstützung für den syrischen Machthaber Baschar al-Assad im dortigen Bürgerkrieg sagte Putin, die russischen Streitkräfte würden solange bleiben, wie es in Moskaus Interesse sei. Vor allem die Testmöglichkeiten neuer Waffensysteme seien von "unschätzbarem" Wert. So kündigte er an, 2019 die neue Hyperschall-Rakete "Avant-garde" in Betrieb zu nehmen. Die neue ballistische Rakete "Sarmat" werde 2020 fertig sein.

Die "Avant-garde"-Rakete fliegt nach Angaben des Präsidenten 20-fache Schallgeschwindigkeit und kann alle existierenden Abwehrsysteme überwinden. Die Entwicklung einer neuen Waffengeneration sei Russlands Antwort auf den Rückzug der USA 2002 aus dem ABM-Vertrag zur Begrenzung von Raketenabwehrsystemen. Nur mit neuen Waffen könne ein Gleichgewicht zwischen beiden Mächten garantiert werden, sagte Putin.

Zu den Sanktionen, die die USA und die EU im Zuge der russischen Annexion der ukrainischen Schwarzmeerhalbinsel Krim verhängt hatten, sagte Putin, der Westen sehe sein Land als "Konkurrenten". Dies empfinde der Westen als Bedrohung.

Zu der kommende Woche beginnenden Fußball-WM in Russland sagte Putin, die neuen Stadien müssten sich künftig rechnen. "Ein modernes Stadion ist nicht nur ein Fußballfeld", sagte er. "Man kann alles daraus machen, was man will" - Geschäfte, Cafés, Restaurants oder Fitnessstudios.

Russland hat mindestens vier Milliarden Dollar (3,4 Milliarden Euro) für den Bau oder Umbau von zwölf Stadien in elf Städten ausgegeben. Für sie stellt sich die Frage nach der Nutzung der Spielstätten nach dem Ende der WM am 15. Juli. Für die nächsten fünf Jahre hat Moskau noch Überbrückungshilfen in Höhe von 190 Millionen Dollar zugesagt.