Putin am Steuer eines Geländewagens

Putin stapft an Urlaubs-Wochenende durch sibirischen Schnee

Putin stapft an Urlaubs-Wochenende durch sibirischen Schnee

Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich während eines Kurzausflugs in den sibirischen Schnee von den Mühen der Staatsgeschäfte erholt.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich während eines Kurzausflugs in den sibirischen Schnee von den Mühen der Staatsgeschäfte erholt. Zusammen mit seinem Verteidigungsminister Sergej Schoigu verbrachte der 68-Jährige das Wochenende in der Abgeschiedenheit der Taiga, wie der Kreml am Sonntag mitteilte. Auf Fotos war zu sehen, wie die beiden Politiker durch verschneite Wälder wandern und mit Ferngläsern Ausschau nach wilden Tieren halten.

Putin klemmte sich auch hinter das Steuer eines Geländewagens und steuerte diesen lächelnd durch die Winterlandschaft. Bekleidet waren die beiden Männer im Gegensatz zu früheren Ausflügen Putins diesmal mit warmen Klamotten und traditionellen russischen Stiefeln.

Der Ausflug führte Putin zudem in die Bastelstube Schoigus, wo dieser in seiner Freizeit Holzarbeiten fertigt. Für das leibliche Wohl des Präsidenten war auch gesorgt: Putin und Schoigu nahmen an einen rustikalen Holztisch Platz und vesperten unter freiem Himmel.

Putin hatte sich in der Vergangenheit wiederholt bei Ausflügen in die Taiga fotografieren lassen und seinen durchtrainierten Körper zur Schau gestellt. So verbreitete der Kreml etwa Bilder von Putin beim Angeln oder wie der Präsident seinen nackten Oberkörper bräunt.