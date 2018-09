Putin und Xi diskutieren auf Wirtschaftsgipfel über Nordkorea

Russlands Präsident Wladimir Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping treffen sich am Dienstag am Rande eines regionalen Wirtschaftsgipfels, um über Nordkorea zu beraten. Im Anschluss an das Gespräch in Wladiwostok ist eine Pressekonferenz geplant (08.00 MESZ). Auch die Regierungschefs Japans und Südkoreas nehmen an der Konferenz in der Hafenstadt am Pazifik teil.

In der kommenden Woche findet das dritte Gipfeltreffen von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und Südkoreas Präsident Moon Jae In innerhalb von fünf Monaten statt. Dabei soll über Maßnahmen zur Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel beraten werden.