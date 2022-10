Wladimir Putin am Mittwoch in seiner Residenz in Nowo-Ogarjowo

Putin verhängt Kriegsrecht in annektierten Gebieten in der Ukraine

Russlands Präsident Wladimir Putin hat in den von Moskau annektierten Gebieten in der Ukraine das Kriegsrecht verhängt. "Ich habe ein Dekret zur Einführung des Kriegsrechts in diesen vier Teilen der Russischen Föderation unterzeichnet", sagte Putin während einer im Fernsehen übertragenen Sitzung des russischen Sicherheitsrats am Mittwoch. Gleichzeitig begann die pro-russische Verwaltung angesichts der vorrückenden ukrainischen Truppen mit ihrem Rückzug aus der südukrainischen Stadt Cherson sowie mit der Evakuierung von Zivilisten.

Putin bezog sich in seiner Ankündigung auf die ukrainischen Regionen Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja, deren Annexion Moskau im September beschlossen hatte. Wie aus dem vom Kreml veröffentlichten Dekret hervorgeht, tritt der Beschluss ab Donnerstag in Kraft. Das russische Kriegsrecht ermöglicht unter anderem eine Verstärkung der Streitkräfte, Ausgangssperren, Bewegungseinschränkungen, Zensur und die Internierung ausländischer Staatsbürger.

Das Dekret gibt zudem den Behörden in den russischen Grenzregionen und auf der 2014 annektierten Krim mehr Machtbefugnisse. Putins Ankündigung erfolgte vor dem Hintergrund des Vorrückens der ukrainischen Truppen in von Moskau kontrollierten Gebieten der Ukraine - unter anderem in der Region Cherson.

Der pro-russische Verwaltungschef der Region Cherson, Wladimir Saldo, sagte dem russischen Sender Rossija 24: "Ab heute werden alle Regierungsstrukturen der Stadt, die zivile und militärische Verwaltung, alle Ministerien, an das linke Flussufer (des Dnipro) verlegt."

Die Stadt Cherson mit ihren einstmals 280.000 Einwohnern liegt in der Nähe der von Moskau annektierten Halbinsel Krim und war die erste größere ukrainische Stadt, die nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar von russischen Streitkräften besetzt wurde. Ende September annektierte Moskau das Gebiet im Süden der Ukraine. Seit einigen Wochen ist es Ziel einer Gegenoffensive der ukrainischen Armee, die immer weiter vorrücken konnte.

Örtliche pro-russische Behörden gaben an, über einen Zeitraum von sechs Tagen bis zu 60.000 Zivilisten aus Cherson evakuieren zu wollen. Nach Berichten der russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti erhielten örtliche Bewohner SMS, in denen sie dazu aufgefordert wurden, die Stadt zu verlassen, "bevor die ukrainische Armee mit der Bombardierung beginnt".

Kiew warf Russland vor, die Evakuierung komme einer "Deportation" gleich. Es sei Moskaus Absicht, "eine Art Panik in Cherson" zu schüren und eine "Propaganda-Show" zu kreieren, sagte Serhij Chlan, Berater des Regionalgouverneurs von Cherson, auf einer Pressekonferenz. Der ukrainische Präsidentenberater Andrij Jermak erklärte im Onlinedienst Telegram, ukrainische Kräfte "feuern nicht auf ukrainische Städte".

Staatliche russische Nachrichtenagenturen meldeten unterdessen, etwa fünf Millionen Menschen aus den annektierten Gebieten seien nach Russland geflohen. Die Bewohner des Donbass und der südöstlichen Regionen der Ukraine "haben Unterschlupf in Russland gefunden", wurde der Chef des Nationalen Sicherheitsrats, Nikolai Patruschew, zitiert. Wie und in welchem Zeitraum die Menschen ankamen, wurde nicht angegeben.

In der ostukrainischen Region Luhansk arbeitet die russische Söldnergruppe Wagner eigenen Angaben zufolge an einer befestigten Verteidigungslinie. "Eine Befestigungsanlage wird entlang der Kontaktlinie gebaut", erklärte der Kreml-nahe Gründer der Gruppe, Geschäftsmann Jewgeni Prigoschin auf den Online-Kanälen seiner Firma Concord. Es handele sich um eine "mehrstufige und geschichtete Verteidigung", fügte er hinzu, ohne Details zu nennen.

Die russische Armee hatte am Dienstag zudem eigene Vorstöße gemeldet. Demnach haben die Streitkräfte in der Region Charkiw die Ortschaft Gorobiwka unweit der russischen Grenze zurückerobert. Es wäre die erste Eroberung einer Ortschaft seit der erfolgreichen Gegenoffensive der Ukraine in dem Gebiet.

Unterdessen versuchte Russland ukrainischen Angaben zufolge am Mittwoch erneut, das Zentrum der Hauptstadt Kiew mit Raketen anzugreifen. Ukrainische Flugabwehrbatterien hätten "mehrere russische Raketen" über Kiew abgeschossen, erklärte Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko im Kurzbotschaftendienst Telegram. Der Luftalarm sei noch nicht vorbei, die Luftabwehr sei "immer noch in Aktion", schrieb Klitschko.