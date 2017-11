Queen Elizabeth und Philip feiern ihren 70. Hochzeitstag

Die 91-jährige britische Königin Elizabeth und ihr fünf Jahre älterer Mann Prinz Philip haben am Montag ihren 70. Hochzeitstag gefeiert. Die Glocken von Westminister Abbey läuteten zur Feier des Tages. In der Londoner Kirche hatte sich das Paar am 20. November 1947 das Ja-Wort gegeben. Die britische Premierministerin Theresa May gratulierte zu der sogenannten Gnadenhochzeit.

Elizabeth und Philip sind das erste amtierende britische Königspaar, das 70 Jahre lang verheiratet ist. Zu den Gratulanten gehörte Premierministerin May. "Sie haben ihre Leben in den Dienst des Vereinigten Königsreichs und des Commonwealth gestellt - meine besten Wünsche an die beiden zu diesem besonderen Anlass", erklärte May.

Öffentliche Veranstaltungen von Elizabeth und Philip zur Feier des Jahrestages waren nicht geplant. Für den Abend luden sie ihre Familie und Freunde zu einem privaten Diner im Schloss Windsor ein, wie britische Medien berichteten.

Aus Anlass der sogenannten Gnadenhochzeit hatte der britische Königspalast bereits am Samstag neue Porträts des Königspaares veröffentlicht. Die britische Post gab eine neue Briefmarkenserie heraus. Eine der Marken zeigt die Ankündigung der Verlobung von Elizabeth und Philip im Buckingham-Palast, eine andere ihre prunkvolle Hochzeit in Westminster Abbey am 20. November 1947.

Elizabeth war damals eine 21-jährige Prinzessin, den Thron bestieg sie knapp fünf Jahre später. Das Paar hat vier Kinder: Thronfolger Charles, Prinzessin Anne und die Prinzen Andrew und Edward. Außerdem zählen acht Enkel und fünf Urenkel zu ihren Nachkommen. Das sechste Urenkelkind wird Herzogin Kate, die Frau von Prinz William, voraussichtlich im April zur Welt bringen.

Zum Goldenen Hochzeitstag 1997 hatte die Queen über die Rolle ihres Prinzgemahls gesagt: "Er war in all diesen Jahren meine Stärke und Stütze." Philip selbst sagte einst, er habe seine wichtigste Aufgabe als Ehemann der Königin stets darin gesehen, "ihr zu dienen, so gut ich konnte". Der Prinzgemahl zog sich diesen Sommer aus der Öffentlichkeit zurück. Elizabeth gibt nach und nach Aufgaben an ihren 69-jährigen Sohn Charles ab.