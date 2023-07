Rakete bringt europäisches Weltraumteleskop Euclid ins All

Das europäische Weltraumteleskop Euclid hat seine Reise ins All begonnen. Eine Falcon 9-Rakete des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX hob am Samstag von Cape Canaveral in Florida ab, um das zwei Tonnen schwere Teleskop in den Weltraum zu bringen. Euclid soll die beiden großen Unbekannten unseres Universums erforschen: die unsichtbare Dunkle Materie und die noch rätselhaftere Dunkle Energie.