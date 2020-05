Ramelow verteidigt Vorstoß für Beendigung der Corona-Einschränkungen in Thüringen

Mundschutzbefreiung

ich habe eine Mundschutzbefreiung wegen COPD. Aber ist das ok wenn ich trotz Nachweis aus dem Geschäft/Laden verwiesen werde? Ich halte natürlich den Mindestabstand ein, und wenn es nicht langt den Kopf in die andere Richtung. (naja, obs hilft/wirkt?) Sicher, ich fühl mich nackt und schutzlos ohne Maske, aber wenn ich so einen "Maulkorb" trage röchel ich nach Luft und bin kurz vorm umkippen. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?