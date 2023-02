Randalierer vor Disko in Trier verletzen fünf Polizeibeamte

Bei einem Einsatz gegen Dutzende Randalierer vor einer Disko sind in Trier Polizeibeamte zum Ziel massiver Angriffe geworden. Fünf Beamte wurden verletzt, wie das Polizeipräsidium der rheinland-pfälzischen Stadt am Freitag mitteilte. Auch die Politik zeigte sich erschüttert über den Vorfall: Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sprach von "roher Gewalt, die mit aller Härte verfolgt und geahndet werden muss".

Nach Polizeiangaben war um kurz nach Mitternacht zunächst ein Streifenwagen wegen Körperverletzung zu der Diskothek gerufen worden. Wegen der "aufgeheizten Stimmung und des hohen, teils alkoholisierten Besucheraufkommens am Einsatzort" seien weitere Streifenwagen hinzu gerufen worden, hieß es in einer Erklärung.

Als die Polizei den Fall der Körperverletzung aufnehmen wollte, begannen einige Umstehende, die Beamten anzugreifen. "Etwa zeitgleich rotteten sich etwa 40 Personen zusammen", hieß es in der Mitteilung der Polizei. Die Randalierer bewarfen die Beamten demnach mit Eisenstangen, Glasflaschen, Besen und Schaufeln. Ein Mann habe einen Einkaufswagen in Richtung der Beamten geschleudert.

Aus diesen Attacken sei eine "lebensgefährliche Situation" entstanden, erklärte die Polizei. Einer der Beamten habe daher zwei Warnschüsse in die Luft abgegeben und die Lage damit beruhigt. Auch Pfefferspray kam zum Einsatz. Die verletzten Beamten wurden in Sicherheit gebracht und ambulant im Krankenhaus behandelt.

Ein 42-Jähriger und ein 21-Jähriger wurden in Gewahrsam genommen. Die Polizei startete einen Zeugenaufruf und leitete Ermittlungen wegen Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, schweren Landfriedensbruchs und versuchter Gefangenenbefreiung ein.

Bis zum Abend gingen elf Hinweise zur Tat sowie zu Tatverdächtigen ein, wie die Polizei mitteilte. Darunter seien mehrere private Videoaufzeichnungen. Daher sei mit der Identifizierung weiterer Tatverdächtiger zu rechnen. Bei den bisher ermittelten Tatverdächtigen handele es sich ausschließlich um deutsche Staatsangehörige aus Trier, erklärte die Polizei weiter.

Bundesinnenministerin Faeser zeigte sich erschüttert über den Vorfall. "Den massiven Gewaltausbruch gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte heute Nacht in Trier verurteile ich scharf", erklärte sie. Mit Eisenstangen auf Beamte loszugehen sei nichts anderes als rohe Gewalt. Der Gewaltausbruch zeige, dass Polizeibeamte ihre Gesundheit und manchmal ihr Leben riskierten, um für Sicherheit zu sorgen.

Der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner erklärte, dass die Gewalt gegen Polizeibeamte nicht zu akzeptieren sei. "Dass die staatliche Rechtsordnung konsequent durchgesetzt wird, schulden wir all denjenigen, die jeden Tag auf der Straße stehen, den Kopf hinhalten und sich Gefahren aussetzen, um unsere Sicherheit zu gewährleisten".

Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) verurteilte die Angriffe ebenfalls. "Die Brutalität und Enthemmtheit der Attacken in Trier macht fassungslos und wütend", erklärte er. Dass dabei mutmaßlich eine Menge Alkohol im Spiel gewesen sei, sei weder eine Erklärung noch eine Rechtfertigung.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) schloss sich Ebling an. "Wer die Polizei angreift, greift jeden von uns an", erklärte sie. Der Gewaltausbruch werde für die Täter Folgen haben. "Die ganze Polizeifamilie soll wissen, dass die Landesregierung an ihrer Seite steht und nicht ruhen wird, bis die Tat aufgeklärt ist", fügte sie hinzu.

"Die für diesen verwerflichen Angriff verantwortlichen Täter müssen schnellstmöglich identifiziert und gefasst werden", ergänzte der rheinland-pfälzische Justizminister Herbert Mertin (SPD).

Für die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sei diese Eskaltaion nichts Neues. "Die Angriffe stehen in einer Reihe mit den Ausschreitungen in der Silvesternacht in vielen deutschen Städten", sagte der GdP-Vorsitzende Jochen Kopelke dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Dieses Verhalten trete aber nicht nur zu besonderen Anlässen auf. "Das ist inzwischen Alltag in der Polizeiarbeit", sagte er.