Rat für deutsche Rechtschreibung gibt Empfehlung zu Genderzeichen

Der Rat für deutsche Rechtschreibung will am Freitag (14.00 Uhr) eine Empfehlung zur Verwendung von Genderzeichen abgeben. Das Gremium berät in einer Sitzung zuvor über "gendergerechte Sprache". Laut Geschäftsführerin Sabine Krome geht es dabei um die Haltung des Rats zu verkürzenden Sonderzeichen wie Genderstern oder Doppelpunkt im Wortinnern.