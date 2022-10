Razzia bei vier Verdächtigen nach Fund von selbstgebauten Sprengkörpern

Nach dem Fund eines mit einem Hakenkreuz versehenen Sprengkörpers und eines weiteren selbstgebauten Sprengsatzes am thüringischen Bahnhof Straußfurt hat die Polizei die Wohnungen von vier Verdächtigen durchsucht. Wie das thüringische Landeskriminalamt (LKA) am Freitagabend mitteilte, wurden bei der Razzia in insgesamt fünf Objekten auch Grundstoffe zur Sprengstoffherstellung gefunden. Die vier Verdächtigen waren der Polizei bereits aus dem Bereich der Kleinkriminalität bekannt.