Rechte Pro-Chemnitz-Bewegung will erneut demonstrieren

Nach den von Gewalt geprägten Aufmärschen von Rechten und vielen Gegenprotesten stehen dem sächsischen Chemnitz am Freitag neue Kundgebungen bevor. Nach Angaben der Stadtverwaltung plant die rechte Gruppierung Pro Chemnitz für den Abend (18.30 Uhr) am Karl-Marx-Monument in der Innenstadt eine Demonstration. Dazu meldete sie bei der Stadt rund tausend Teilnehmer an.

Auf dem Theaterplatz der Stadt findet in etwa zeitgleich (19.00 Uhr) ein kostenloses Open-Air-Konzert des Chemnitzer Theaters unter dem Motto "Kultur für Offenheit und Vielfalt" statt. Dabei werden Musiker der Chemnitzer Oper und anderer Institutionen Beethoven spielen, teilte die Bühne mit.