Rechtsextremer Zemmour ruft zur Wahl von Le Pen bei Stichwahl in Frankreich auf

Der rechtsextreme Kandidat Eric Zemmour hat mit Blick auf die Stichwahl um die Präsidentschaft in Frankreich zur Wahl der Rechtspopulistin Marine Le Pen aufgerufen. "Ihr steht ein Mann gegenüber, der zwei Millionen Immigranten ins Land gelassen hat und während des Wahlkampfs nie über innere Sicherheit und Einwanderung geredet hat", sagte Zemmour am Sonntagabend mit Blick auf Präsident Emmanuel Macron. An seine Anhänger appellierte er, "für Marine Le Pen zu stimmen".

Angesichts seines Wahlergebnisses räumte Zemmour ein, dass er "Fehler gemacht" habe. Der Überraschungskandidat, der zeitweise Le Pen in den Umfragen überholt hatte, erzielte laut Hochrechnungen am Ende lediglich sieben Prozent der Stimmen. Er kündigte aber an, dass er sich weiter politisch engagieren wolle.

"Wir sind die einzigen, die unsere Zivilisation und Kultur verteidigen", sagte Zemmour, der zahlreiche prominente Unterstützer von Le Pen für sich gewonnen hatte. Unter ihnen ist auch Le Pens Nichte Marion Maréchal, die sich möglicherweise schon auf eine Präsidentschaftskandidatur 2027 vorbereitet.