Rechtsterroristin Zschäpe mit Verfassungsbeschwerde gescheitert

Die zu lebenslanger Haft verurteilte Rechtsterroristin Beate Zschäpe ist mit einer Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe gescheitert. Das Bundesverfassungsgericht nahm Zschäpes Beschwerde, in der sie Grundrechtsverstöße in der Revisionsverhandlung des so genannten NSU-Prozesses geltend gemacht hatte, nach Angaben vom Montag nicht zur Entscheidung an. Die Voraussetzungen für eine Annahme der Beschwerde seien nicht erfüllt, erklärte das Verfassungsgericht.

Die rechtsextremistische Zelle Nationalsozialistischer Untergrund (NSU), der Zschäpe als Mitglied angehörte, hatte zehn Menschen ermordet sowie zwei Bombenanschläge und mehrere Raubüberfälle begangen. 2018 wurde Zschäpe dafür vom OLG München unter anderem wegen zehnfachen Mordes im Rahmen einer rechtsterroristischen Vereinigung zu einer lebenslanger Haft verurteilt, wobei zusätzlich auch die besondere Schwere der Schuld festgestellt wurde.

Zschäpes Revision gegen das OLG-Urteil hatte der Bundesgerichtshof (BGH) im vergangenen August verworfen, wodurch es rechtskräftig wurde. Zugleich hatte er einen Monat später auch eine so genannte Anhörungsrüge abgewiesen, mit der die Beschuldigte weiter juristisch gegen den Schuldspruch vorging.

Zschäpes Beschwerde richtete sich laut Verfassungsgericht "formal" auch gegen die OLG-Entscheidung, bezog sich "inhaltlich" aber ausschließlich auf die Entscheidungen des BGH. Sie beklagte darin unter anderem, der BGH habe sie in ihrem Prozessgrundrecht auf rechtliches Gehör verletzt. Dabei stellte sie demnach insbesondere darauf ab, dass der Bundesgerichtshof über ihre Revision ohne mündliche Verhandlung per Beschluss entschieden hatte.

Das Verfassungsgericht wies Zschäpes Argumentationen jedoch zurück. "Eine Verletzung von Grundrechten oder grundrechtsgleichen Rechten legt sie nicht in nachvollziehbarer Weise dar", erklärten die Richterinnen und Richter. Sie habe nicht deutlich gemacht, wieso sie in ihrem verfassungsmäßigen Grundrecht auf Gehör während des BGH-Verfahrens verletzt worden sein sollte.

Zschäpes Verteidiger Mathias Grasel kündigte am Montag an, nun einen Gang vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu prüfen. Er halte die Begründung des Bundesverfassungsgerichts für "inhaltlich nicht sonderlich überzeugend", sagte Grasel der Nachrichtenagentur AFP in München. Die Frage etwaiger weiterer juristische Schritte werde aber "in aller Ruhe" überlegt.

Unter anderem wiesen die Karlsruher Richterinnen und Richter in ihrem Beschluss darauf hin, dass sich aus dem im Grundgesetz verankerten Recht auf rechtliches Gehör vor Erlass einer gerichtlichen Entscheidung "nicht unmittelbar ein Anspruch auf eine mündliche Verhandlung" ergebe. Zschäpe habe in ihrer Beschwerde einen mutmaßlichen Verstoß gegen ihr Recht in dem Verfahren zudem auch faktisch "nicht hinreichend substantiiert" dargelegt.

So gehe sie in keiner Weise darauf ein, dass sie im Revisionsverfahren "umfassend schriftlich" habe vortragen können, erklärte das Karlsruher Gericht. Sie teile außerdem "allenfalls fragmentarisch" mit, was sie im Falle einer mündlichen Verhandlung an Argumenten zusätzlich vorgetragen hätte. Dies sei wiederum keine ausreichende Grundlage für eine Beschwerde.

Demnach stellte Zschäpe darauf ab, dass sie sich bei etwaigen zusätzlichen Ausführungen weiter zur Frage ihrer Mittäterschaft an den Morden des NSU habe äußern wollen. Diese spielte bei ihrer Verurteilung durch das OLG wie bei der Revisionsentscheidung durch den BGH juristisch eine zentrale Rolle.

Der NSU, zu dem neben Zschäpe noch Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos gehörten, hatte zwischen 2000 und 2007 neun Menschen mit ausländischen Wurzeln sowie eine Polizistin ermordet. Zudem begingen sie Bombenanschläge und zahlreiche Raubüberfälle, ohne dass sie von Sicherheitsbehörden gestoppt wurden. Die Existenz des NSU wurde erst 2011 bekannt, nachdem Böhnhardt und Mundlos nach einem Banküberfall in Eisenach Suizid begingen. Zschäpe stellte sich.

Zschäpe wurde in München vor Gericht gestellt und dort 2018 als Mittäterin verurteilt, obwohl die Morde selbst von Böhnhardt und Mundlos ausgeführt worden waren. Parallel wurden vier Helfer der rechten Terrorzelle wegen Unterstützung verurteilt. Auch deren Urteile sind inzwischen rechtskräftig.