Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz ist tot

Der Gründer des Unternehmens Red Bull, Dietrich Mateschitz, ist tot. Der österreichische Milliardär starb im Alter von 78 Jahren, wie das Unternehmen für Energy-Drinks am Samstagabend mitteilte. Die Geschäftsleitung informierte die Mitarbeiter in einer E-Mail über Mateschitz' Tod und würdigte dessen Leistungen. 1984 gründete der in der Steiermark geborene Mateschitz zusammen mit dem Thailänder Chaleo Yoovidhya das Unternehmen Red Bull.

Später baute der öffentlichkeitsscheue Milliardär rund um die weltberühmte Marke Red Bull ein Sport- und Medienimperium auf, investierte unter anderem in ein Formel-1-Team. 2005 investierte er zudem in den österreichischen Fußballverein Red Bull Salzburg, später auch in den RB Leipzig. Im Jahr 2007 gründete er in Österreich das Medienunternehmen Media House.

Das Forbes-Magazin listete Mateschitz 2022 mit einem geschätzten Vermögen von 27,4 Milliarden Euro als reichsten Mann Österreichs. Der 78-Jährige hinterlässt einen Sohn.