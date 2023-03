Regierung beschließt Reform des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes

Das Bundeskabinett hat am Mittwoch eine Reform des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes beschlossen. Internationale Fach- und Arbeitskräfte und ihre Familien sollen künftig schneller und unbürokratischer einwandern können. Geplant sind unter anderem eine Erleichterung der Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse und eine Chancenkarte für Menschen aus Nicht-EU-Staaten auf der Basis eines Punktesystems.

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Katharina Dröge, erklärte, der Bedarf an Fach- und Arbeitskräften in Deutschland sei enorm und betreffe nahezu alle Branchen und Regionen. "Wir müssen jährlich rund 400.000 Arbeitskräfte aus dem Ausland von einem Leben und Arbeiten in Deutschland überzeugen, um unsere Sozialsysteme und damit auch unseren Wohlstand zu sichern." Gelinge das nicht, komme schon in einem Jahrzehnt in die Situation, "dass uns schlichtweg das Personal fehlt, um Solaranlagen zu installieren, unsere Kinder zu unterrichten oder den Bus zu fahren".