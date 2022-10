Regierung fordert Bestrafung der Verantwortlichen von Stadionkatastrophe

Nach dem Tod von mehr als 120 Menschen bei gewaltsamen Ausschreitungen und einer Massenpanik in einem Fußballstadion in Indonesien hat die Regierung die Polizei aufgefordert, die Verantwortlichen zu ermitteln und zu bestrafen. Die Regierung hoffe, dass die Polizei ihre Sicherheitsverfahren überprüfen wird, sagte Indonesiens Sicherheitsminister Mahfud MD am Montag. Er kündigte zudem an, dass eine Task Force für die Ermittlungen gebildet worden sei.