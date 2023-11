Irische Polizisten am Freitag in Dublin

Regierung in Irland verurteilt gewalttätige Proteste nach Messerangriff in Dublin

Nach einem Messerangriff vor einer Schule in Dublin hat die irische Hauptstadt die gewalttätigsten Proteste seit Jahrzehnten erlebt. "Was wir vergangene Nacht gesehen haben, war ein außergewöhnlicher Ausbruch von Gewalt", sagte Polizeichef Drew Harris am Freitag. Die Behörden machten rechtsradikale Gruppen für die Gewalt verantwortlich. Regierungschef Leo Varadkar sagte, die Randalierer hätten "Schande über Irland" gebracht. Er dankte denjenigen, die bei dem Messerangriff Schlimmeres verhindert hatten.

Auslöser der gewaltsamen Proteste war eine Messerattacke in der Nähe einer Grundschule. Dabei verletzte ein etwa 50-jähriger Angreifer am Donnerstagnachmittag drei Kinder und eine Lehrerin. Ein fünfjähriges Mädchen erlitt schwere Verletzungen. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest. Sie schloss nach ersten Ermittlungen einen terroristischen Hintergrund aus. Regierungschef Varadkar betonte aber am Freitag mit Blick auf das Tatmotiv, es werde "nichts ausgeschlossen".

Die Gewalt begann am Donnerstagabend, nachdem in Online-Netzwerken Gerüchte verbreitet worden waren, dass der Messerangriff von einem Ausländer verübt worden sei. Rund 500 Randalierer setzten nach Regierungsangaben Autos, Busse und Straßenbahnen in Brand und plünderten Geschäfte in der O'Connell Street, einer beliebten Einkaufsstraße. "Das sind Szenen, die wir seit Jahrzehnten nicht gesehen haben", sagte Polizeichef Harris.

Schauplatz der Gewalt war Parnell Square East, ein überwiegend von Migranten bewohnter Stadtteil im Norden Dublins. Einige Randalierer hielten Schilder mit der Aufschrift "Irish Lives Matter" (Das Leben von Iren zählt) hoch.

Demonstranten griffen Sicherheitskräfte mit Pyrotechnik und Feuerwerkskörpern an oder warfen mit Stühlen und Hockern umliegender Bars und Restaurants. Die Polizei umstellte das Parlamentsgebäude, um eine Ausweitung der gewaltsamen Proteste zu verhindern.

Polizeichef Harris zufolge wurden nach der "großen Zerstörung" durch einen "randalierenden Mob" 34 Menschen festgenommen. 13 Geschäfte seien stark verwüstet und geplündert worden. Zudem seien in der Nacht mehrere Polizisten verletzt worden, einer von ihnen schwer.

32 der Festgenommenen erschienen am Freitag vor Gericht, wie irische Medien berichteten. Demnach wurde einige von ihnen mit einer nächtlichen Ausgangssperre belegt.

Harris machte eine "völlig irre, von ultrarechter Ideologie getriebene Hooligan-Gruppe" für die Ausschreitungen verantwortlich. Mit dem Fortschreiten der Ermittlungen werde es noch "viele weitere" Festnahmen geben, sagte Harris und warnte vor neuer Gewalt. Zum Motiv des Messerangriffs sagte der Polizeichef, es werde "in alle Richtungen" ermittelt.

Premierminister Varadkar bezeichnete die Randalierer als "Kriminelle". Die Beteiligten "haben Schande über Dublin gebracht, Schande über Irland und Schande über ihre Familien und sich selbst", sagte der sichtlich erboste Regierungschef vor Journalisten. Die Randalierer hätten nicht aus "irgendeinem Patriotismus" heraus gehandelt oder "um Iren zu schützen", sondern "sie haben so gehandelt, weil sie voller Hass sind", sagte Varadkar. "Sie lieben Gewalt. Sie lieben Chaos, und sie lieben es, anderen Schmerzen zu bereiten", fügte der Regierungschef hinzu.

Die Regierung werde alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, um die an den "grotesken gestrigen Ereignissen Beteiligten zu bestrafen", kündigte Varadkar weiter an. Zudem würden in den kommenden Wochen neue Gesetze verabschiedet, damit die Polizei Überwachungskameras besser nutzen könne. Irland werde zudem Gesetze zu Hass und Aufwiegelung "modernisieren".

Varadkar dankte mehreren Menschen, die den Täter überwältigt hatten, unter ihnen ein Brasilianer und ein Franzose. "Das sind die wahren irischen Helden, unabhängig von ihrer Nationalität", sagte der irische Regierungschef.

Vertreter der extremen Rechten haben in Irland in den vergangenen Jahren eine migrationsfeindliche Debatte befeuert. Sie kritisieren vor allem den Anstieg der Flüchtlingszahlen im Land. Im Norden von Dublin und ländlicheren Regionen gab es mehrere Demonstrationen gegen Unterkünfte für Asylbewerber. Verstärkt wird die Debatte durch weit verbreitete Wohnungsnot.