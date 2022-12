Regierung will missbräuchliche Strom- und Gaspreiserhöhungen für 2023 verbieten

Verbraucherinnen und Verbraucher können sich in bestimmten Fällen gegen Preiserhöhungen bei Strom und Gas zum Jahreswechsel wehren. Das Bundeswirtschaftsministerium wies am Wochenende darauf hin, dass das geplante Gesetz zu den Preisbremsen auch ein "Missbrauchsverbot" vorsieht: Versorgungsunternehmen dürfen demnach 2023 nur noch die Erhöhung bei den Beschaffungskosten an die Kundschaft weitergeben - darüber hinaus sind Preiserhöhungen illegal. Die Nachweispflicht liegt bei den Unternehmen. Sie müssen selbst darlegen, dass ihre Beschaffungskosten gestiegen sind.