Regierungsfraktionen beraten über Fahrplan für kommende Monate

Zum Ende der parlamentarischen Sommerpause stecken die Koalitionsfraktionen ihre Marschrichtung für die nächsten Monate ab. Die SPD-Abgeordneten treffen sich am Donnerstag in Berlin zu zweitägigen Beratungen. Ebenfalls in Berlin kommt am Donnerstag der Vorstand der Unionsfraktion zusammen. Bei der Tagung wird unter anderem über die Rentenpolitik, die Innere Sicherheit und den Bundeshaushalt 2019 diskutiert.

Am Rande der zweitägigen Beratungen dürfte es auch um die Wahl zum Fraktionsvorsitz am 25. September gehen. Fraktionsvize Ralph Brinkhaus hat Interesse an der Nachfolge von Amtsinhaber Volker Kauder (beide CDU) angemeldet.