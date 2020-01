Regionalwahlen in norditalienischer Region Emilia-Romagna

In der norditalienischen Region Emilia-Romagna haben am Sonntag Regionalwahlen begonnen, die weitreichende Folgen für die linkspopulistische Regierung in Rom haben könnten. Die Wahllokale in der reichen Region im Nordosten Italiens öffneten um 07.00 Uhr und sollten um 23.00 Uhr schließen. Rund 3,5 Millionen Menschen waren zur Stimmabgabe aufgerufen. In den vergangenen sieben Jahrzehnten war die Region eine Hochburg der Linken.

Umfragen sagen ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den regierenden Sozialdemokraten (PD) und der rechtsradikalen Lega des früheren Innenministers Matteo Salvini voraus. Dieser setzt darauf, im Falle eines Wahlsiegs in der Emilia-Romagna die Regierung aus PD und populistischer Fünf-Sterne-Bewegung in Rom zu Fall zu bringen und Neuwahlen durchzusetzen. Im Wahlkampf war Salvini mit täglichen Kundgebungen und Einträgen in Online-Netzwerken omnipräsent, die 43-jährige Lega-Spitzenkandidatin Lucia Borgonzoni geriet dadurch in den Hintergrund.

Regionalpräsident und PD-Spitzenkandidat Stefano Bonaccini hofft, unter anderem mit den niedrigen Arbeitslosenzahlen in der Emilia-Romagna bei den Wählern zu punkten. Er könnte außerdem von der sogenannten Sardinen-Bewegung profitieren. Diese hatte vor einer Woche in der Regionalhauptstadt Bologna eine Kundgebung mit zehntausenden Teilnehmern organisiert, um vor einem Wahlsieg der Lega zu warnen.

Salvinis Partei hofft, in der Emilia-Romagna ihren historischen Sieg in Umbrien vom Oktober zu wiederholen. Sie beendete damit die 50-jährige Herrschaft der Linken in der zentralitalienischen Region.