Reiselustige Schildkröte Monate nach Verschwinden in Kreis Lippe entdeckt

Monate nach ihrem Verschwinden ist in Nordrhein-Westfalen eine besonders abenteuerlustige Schildkröte gefunden worden. Eine radelnde Polizistin entdeckte das Tier am Montag im Kreis Lippe "einsam und verlassen" auf einem Radweg am Schiedersee, wie die Polizei in Detmold am Donnerstag berichtete. Auf dem Panzer haftete ein Aufkleber mit Straße und Handynummer, was laut Polizei auf einen notorischen Ausreißer hinwies.